NEOVACS : LANCEMENT DE LA DEUXIÈME CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU FONDS D'AMORÇAGE " COVID 19 "

Paris et Boston, le 15 septembre 2020 - 18h00 CET - La société Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce le lancement de la deuxième campagne d'appels à projet de son fonds d'amorçage dédié à la lutte contre l'épidémie de COVID 19.

Néovacs a lancé en août 2020 un fonds d'amorçage dédié au financement d'entreprises innovantes en phase d'amorçage développant des traitements de la COVID 19 et plus généralement de lutte contre les pandémies. La thématique retenue est : « Pandémies actuelles et futures : stratégies thérapeutiques (vaccinales, antivirales) contre le SARS COVID 2 et autres micro-organismes naturels posant un risque biologique catastrophique global. » Ce fonds s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la société consistant à développer des prises de participation dans des BioTech ou MedTech.

Le financement des entreprises innovantes sélectionnées se fera via ce véhicule d'investissement piloté par les équipes de Néovacs sous la Direction de Vincent Serra. Vincent Serra, PhD, expert dans les cycles de l'innovation, ancien Directeur de l'innovation externe et Directeur du Fonds d'investissement et d'innovation Pierre Fabre, Directeur Scientifique, Directeur Général et cofondateur de différentes sociétés de Biotechnologie (Anosys, Wittycell, Abivax) et auteur d'une thèse d'immunologie à l'Université Grenoble Alpes, est le Directeur Scientifique et Opérationnel de Néovacs. Il est le Président du Comité d'investissement appelé à se prononcer sur les dossiers sélectionnés.

À ce jour, après une analyse approfondie des dossiers reçus, le Comité d'investissement n'a validé aucune des candidatures, ces dernières ne répondant pas aux exigences scientifiques fixées par le fonds d'amorçage.

Aujourd'hui, face à la résurgence du virus qui a déjà fait plus de 900 000 morts à travers le monde, Néovacs lance officiellement la deuxième campagne d'appels à projets. Les sociétés qui souhaitent bénéficier du soutien économique du fonds d'amorçage ont désormais jusqu'au 30 novembre 2020 pour envoyer un dossier de présentation à l'adresse suivante : vserra@neovacs.com. Il est rappelé que ces présentations doivent être non confidentielles et de 20 slides maximums.

L'objectif du fonds est d'aboutir au financement d'au-moins un projet innovant avant la fin de l'année.

À PROPOS DE NÉOVACS

