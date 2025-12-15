Neovacs lance un plan drastique de réduction de coûts

(AOF) - Néovacs annonce la mise en œuvre d’un plan drastique de réduction de coûts et de réorganisation globale afin de préserver ses actifs scientifiques. Le besoin de financement annuel de la société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes restait estimé à 9,5 millions d'euros à fin juin 2025. Il devait être couvert par l'investissement pressenti dans Arnity Therapeutics, société en cours de constitution destinée à porter les développements cliniques du Groupe, de la part d'un investisseur privé suisse.

Ce dernier s'était positionné sur la base d'un projet de financement à hauteur de 44 millions d'euros qui seraient versés en intégralité à la signature du contrat. Ce financement avait l'avantage de n'avoir aucun impact dilutif sur le capital de Néovacs.

"Après plusieurs semaines d'intenses discussions, l'investisseur n'a pas été en mesure de rassurer Néovacs sur l'origine des fonds. Le Conseil d'administration a donc été contraint d'abandonner cette piste de financement qui ne répondait pas aux exigences nécessaires en termes de transparence financière et de continuer à travailler les autres pistes toujours actives", a précisé la société qui a ,de fait, a décidé de "prendre une série de mesure drastiques destinées à protéger ses actifs et se donner le temps de trouver les fonds nécessaires".

L'objectif affiché est de ramener le besoin de financement annuel à environ 2 millions d'euros (5 millions en 2026 avec les coûts de restructuration), en soutenant les programmes scientifiques qui seront logés dans les laboratoires partenaires, et ainsi assurer sa continuité d'exploitation.

"Avec 17,5 millions d'euros d'actifs liquides ou mobilisables à court terme, la société n'est pas en danger. Mais dans le contexte actuel très compliqué pour les Biotech, la prudence est de mise pour éviter de mettre en risque nosactifs scientifiques", déclare Hugo Brugière, PDG de Néovacs.

