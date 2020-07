NEOVACS : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE VALIDE LE PROGRAMME DE FINANCEMENT ET PERMET L'EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE

Paris et Boston, le 9 juillet 2020 - 20h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue ce jour au siège de la société.

Les résolutions présentées et soutenues par le Conseil d'administration ont toutes été approuvées. Le compte-rendu de l'Assemblée Générale sera mis en ligne prochainement sur le site Internet de la société.

Dans ce contexte, le Groupe annonce la levée de la condition suspensive préalable à la mise en œuvre du nouveau contrat de financement en OCEANE-BSA d'un montant nominal total de 40 M€ sur une période maximale de 48 mois annoncé le 18 mai 2020 (cf. communiqué de presse du 18 mai 2020).

La mise en place de cette ligne de financement a pour objectif de permettre à Néovacs de disposer du niveau de capitaux requis pour les prochaines étapes de développement des deux domaines de recherche, d'une part, et le redéploiement vers une activité d'investissement dans le des BioTech ou MedTech, d'autre part, et enfin l'apurement du passif.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFN? Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

