NEOVACS : L'agence nationale de la recherche (ANR) met en lumière le programme ARNm IgE "AllergyVacs2" à l'occasion de la semaine Européenne de la vaccination.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suresnes, le 5 mai 2026 – 8h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, a vu l'un de ses programmes phares mis à l'honneur par l'agence nationale de la recherche (ANR).

Publication LinkedIn de l'ANR

A l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, l'ANR a mis en lumière le programme « AllergyVacs2 » porté conjointement par Néovacs et l'équipe INSERM du Dr Laurent Reber au sein de l'Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (Infinity). Pour rappel, ce projet visant à développer un nouveau vaccin ARNm anti-IgE susceptible de prévenir certaines maladies allergiques, notamment leurs manifestations les plus graves, a été retenu par l'ANR pour recevoir une subvention de plus de 600 k€ [1] .

Aujourd'hui, près de 30 % de la population souffre d'allergies avec une prévalence à 50 % d'ici 2050, selon l'Organisation mondiale pour la santé (OMS). Les traitements actuels contrôlent les symptômes de la maladie mais ne contrôlent pas durablement la cause. C'est ce constat qui a poussé les équipes à explorer des approches ARNm vaccinales capables d'agir sur le long terme tout en améliorant le confort des patients et en réduisant les coûts du traitement.

Ce programme à l'avantage de bénéficier de l'expertise des équipes de Néovacs via le développement de la plateforme ARNm dédiée au traitement des allergies, ce qui représente un atout majeur pour le projet « AllergyVacs2 ». Les premiers résultats précliniques sont très encourageants et ont permis de démontrer la preuve de concept d'un premier candidat vaccin dans la protection contre le choc anaphylactique, la manifestation la plus sévère de l'allergie. Plusieurs étapes importantes sont encore nécessaires afin de sélectionner le candidat final avec un profil d'efficacité et de sécurité optimales pour le développement clinique. Si les premiers résultats précliniques se confirmaient chez l'humain, ces nouveaux vaccins thérapeutiques pourraient marquer un changement de paradigme dans la prise en charge des formes d'allergies sévères.

La mise en lumière de ce projet par l'ANR illustre le potentiel des approches vaccinales et la puissance de la technologie ARNm qui s'étend bien au-delà des maladies infectieuses.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

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[1] L'Agence nationale de la recherche (ANR) soutient le développement d'un vaccin thérapeutique à ARN contre les allergies