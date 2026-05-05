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ArcelorMittal a livré "environ 600 tonnes d'acier" pour la salle de bal de Trump
information fournie par Boursorama avec AFP 05/05/2026 à 10:02

ArcelorMittal a livré "environ 600 tonnes d'acier" pour la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump à la Maison Blanche, qui pourrait nécessiter jusqu'à 5 fois plus d'acier selon une source au fait du dossier interrogée lundi par l'AFP.

"Nous contribuons en acier à la salle de bal de la Maison Blanche", a déclaré le directeur financier et vice-président du groupe Genuino Christino à des analystes, en marge de la présentation des résultats que le géant de la sidérurgie a réalisés au premier trimestre, selon une transcription publiée par FactSet et consultée lundi par l'AFP.

"Donc, environ 600 tonnes ont été livrées à date", a-t-il détaillé, mettant en avant un historique d'"approvisionnement en aciers de haute qualité à des clients américains et des donations d'acier pour des constructions et projets emblématiques à travers le monde".

Il a notamment cité la Freedom Tower construite à la place des tours du World Trade Center à New York. "Nous sommes ravis d'ajouter la Maison Blanche à la liste des bâtiments américains emblématiques" recevant l'acier d'ArcelorMittal "pour les années à venir".

Le projet de salle de bal de la Maison Blanche est estimé à 400 millions de dollars (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATT MCCLAIN )

Le projet de salle de bal de la Maison Blanche est estimé à 400 millions de dollars (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATT MCCLAIN )

Selon une source au fait du dossier contactée lundi par l'AFP, les 600 tonnes déjà livrées à la Maison Blanche représentent environ 20 à 30% des besoins en acier pour la construction du bâtiment. Soit un total d'environ 2000 à 3000 tonnes d'acier.

Selon cette source, le groupe a proposé de fournir l'ensemble de l'acier nécessaire au projet. Il s'agirait d'un acier "majoritairement produit dans les aciéries électriques du groupe au Luxembourg", selon cette source, qui évalue le coût de la tonne ainsi livrée à environ 2000 euros tous frais compris.

Interrogé lundi par l'AFP, le groupe n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le média américain New York Times avait révélé début avril que l'entreprise avait "fait don de plusieurs dizaines de millions de dollars d'acier étranger pour la nouvelle salle de bal du président Trump".

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