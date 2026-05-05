L'Europe tente un rebond malgré la reprise des frappes dans le Golfe

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes tentent de rebondir mardi au lendemain d'une ‌forte baisse liée à un regain de tensions autour du détroit d'Ormuz, la géopolitique restant au premier plan malgré une avalanche de résultats de ​sociétés.

À Paris, le CAC 40 prend 0,40% à 8.010,90 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,71% lundi. À Londres, le FTSE 100 cède 1,12%, tandis qu'à Francfort, le Dax avance de 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,82%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Les ​contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,40% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans ​le rouge.

Malgré le rebond attendu à Wall Street et la tentative de ⁠stabilisation observée en Europe, les investisseurs restent nerveux.

Les Etats-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques dans le Golfe, se disputant ‌le contrôle du détroit d'Ormuz, alors que le président américain Donald Trump entend faire passer les navires bloqués dans la région par ce point de passage vital pour le commerce de l'énergie.

Ce regain de tensions menace la trêve décrétée ​il y a près d'un mois et pousse le ‌marché à la prudence, ce qui se traduit par une baisse des actions, des cours du pétrole ⁠élevés, une flambée des rendements obligataires, un affermissement du dollar, une montée des indices de la volatilité et une appréciation de l'or.

Au-delà des considérations géopolitiques, les investisseurs surveillent également les publications trimestrielles des sociétés, notamment dans le secteur bancaire en Europe, et les poids lourds américains comme Advanced Micro Devices ⁠et Pfizer.

Les données de S&P ‌Global Market Intelligence montrent que 83% des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les attentes ⁠en termes de bénéfice par action et que 78,2% d'entre elles ont dégagé un chiffre d'affaires meilleur que prévu.

En Bourse en Europe, hormis la ‌finance et les ressources de base, les grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert.

L'indice des banques en Europe cède ⁠0,85% avec notamment HSBC qui chute de 5,37% après avoir fait état mardi d'une perte surprise sur ⁠crédit de 400 millions de dollars ‌liée à une affaire de fraude en Grande-Bretagne. Sabadell abandonne 2,79% en réaction à une chute de 29% de son bénéfice net au premier trimestre. ​Unicredit gagne cependant 2,95%, la banque italienne ayant annoncé un bénéfice trimestriel record ‌et amélioré ses perspectives pour le reste de l'année, tout en lançant une offre publique d'achat sur Commerzbank (+0,97%) malgré une forte opposition allemande.

Le secteur des boissons et de l'alimentation ​en Europe prend 1,10% avec Anheuser-Busch Inbev qui bondit de 6,05%, le brasseur belge ayant largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice au premier trimestre.

A Francfort, Fresenius Medical Care plonge de près de 4%, la baisse de 6% du chiffre d'affaires au premier trimestre ⁠étant sanctionné par les investisseurs, tandis que SCHAEFFLER, fabricant de machines et de pièces automobiles, grimpe de près de 7% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes.

A Paris, dans le secteur de la santé, Abivax, qui a émis 68,5 millions d'euros d'ADS pour racheter des certificats de royalties, prend près de 3%, tandis que Sanofi (+1,23%) est également bien orienté après l'annonce d'un investissement de 294 millions de dollars dans un centre en intelligence artificielle (IA) à Toronto.

Sur le SBF120, Derichebourg, qui a annoncé avoir signé un accord contraignant pour acquérir Scholz Recycling, grimpe de près de ​5%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)