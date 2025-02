Néovacs envisage un retrait de la cote et filialise son activité Allergies

(AOF) - Néovacs (+26,71% à 0,38 euro) annonce que son conseil d'administration a décidé d'étudier les modalités et l'intérêt d'une sortie de la Bourse. Cette biotech développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes précise que le conseil constate que les marchés financiers "ne sont pas aujourd'hui en capacité d'assurer un financement efficace des sociétés de biopharmaceutique à un stade préclinique". Elle souhaite donc explorer l'opportunité et les modalités d'un retrait de la cote.

Cette opération se ferait "avec le soutien d'un ou plusieurs actionnaires de référence".

Filialisation de l'activité Allergies

Sans attendre les conclusions de cette analyse, le Conseil d'administration de Néovacs a décidé d'initier la filialisation de ses activités dans le domaine des allergies, son programme le plus prometteur à ce jour, tant sur le plan de la recherche et développement que sur le plan pharmaceutique, au sein d'une filiale dédiée non cotée détenue initialement à 100% par Néovacs et baptisée Arnity.

L'objectif de cette opération est de faciliter l'entrée d'investisseurs extérieurs qui ne souhaiteraient pas investir au capital d'une société cotée et ainsi permettre de disposer des fonds suffisants pour terminer les travaux en cours liés à la preuve de concept (proof of concept) et initier un essai clinique. Le budget estimé est de l'ordre de 20 millions d'euros.

Neovacs précise que le cas échéant, les accords nécessaires seraient conclus entre elle et cette filiale pour permettre à cette dernière d'exploiter la propriété industrielle de la société. Une valorisation des actifs de la société devant être apportés à cette filiale est en cours de réalisation par un cabinet indépendant. Néovacs se concentrerait ainsi sur son rôle de société d'investissement détenant des participations dans ses sociétés biotech ou medtech à fort potentiel de développement, dont Arnity, et des actifs associés (immobilier notamment).

