NEOLIFE : Résultat des votes suite à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 08 septembre 2026

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), leader européen des bio-composites pour la construction durable, partage le résultat des votes suite à l'assemblée générale des actionnaires du 08 septembre 2026 (l' « Assemblée »).

Les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale mixte possédaient 25 590 714 actions, soit 30.45% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

En début de réunion, la Société rappel que la société Capriona, représentée par Monsieur Pascal LEANDRI, détenant à ce jour 12.350.000 actions de la Société, agissant de concert avec d'autres actionnaires, a franchi à la hausse, sans le déclarer à la Société, le seuil de 5% en octobre 2019.

Le plafonnement, applicable aux actionnaires qui sont considérés comme agissant de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, à raison de l'accord conclu avec Monsieur Pascal LEANDRI, en vue d'exercer des droits de vote pour obtenir le contrôle de la Société, sera donc ajusté en conséquence à 2.179.276 droits de vote, correspondant à 5 % du capital de la société au mois d'octobre 2019.

La Société se réserve la faculté d'initier toute action judiciaire qu'elle jugera opportune à l'encontre des concertistes susvisés, étant rappelé que le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil constitue une infraction pénale.

Déclaration du Directoire : « Nous remercions les actionnaires pour leur confiance et nous nous réjouissons des résultats de ce vote. L'élection de ces trois nouveaux membres au Conseil de Surveillance permet d'intégrer à notre gouvernance des profils expérimentés et complémentaires. Les parcours et les expertises respectives de ces membres seront d'indéniables atouts pour la Société, en parfait alignement avec le plan stratégique du Directoire. »

Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

Le résultat des votes par résolution est le suivant :

Nombre d'actions composant le capital social 96 370 849 Nombre d'actions disposant du droit de vote 84 050 396 Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 24 Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 25 590 714

Assemblée Générale Ordinaire Pour Contre Résultat Voix non exprimées Nombre de voix comptabilisées % du quorum Voix % Voix % 1 NOMINATION DE M. THIERRY ROCHE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 25 442 240 99,42% 148 474 0,58% Adoptée 25 590 714 30,45% 2 NOMINATION DE M. PATRICK ANDRÉ EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 25 442 240 99,42% 148 474 0,58% Adoptée 25 590 714 30,45% 3 NOMINATION DE M. LOUIS CAZAL EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 25 442 240 99,42% 148 474 0,58% Adoptée 25 590 714 30,45% 5 Pouvoirs 25 442 240 99,42% 148 474 0,58% Adoptée 25 590 714 30,45%

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