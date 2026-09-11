NEOLIFE : Résultat des votes suite à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 08 septembre 2026

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), leader européen des bio-composites pour la construction durable, partage le résultat des votes suite à l'assemblée générale des actionnaires du 08 septembre 2026 (l' « Assemblée »).
Les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale mixte possédaient 25 590 714 actions, soit 30.45% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.
En début de réunion, la Société rappel que la société Capriona, représentée par Monsieur Pascal LEANDRI, détenant à ce jour 12.350.000 actions de la Société, agissant de concert avec d'autres actionnaires, a franchi à la hausse, sans le déclarer à la Société, le seuil de 5% en octobre 2019.
Le plafonnement, applicable aux actionnaires qui sont considérés comme agissant de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, à raison de l'accord conclu avec Monsieur Pascal LEANDRI, en vue d'exercer des droits de vote pour obtenir le contrôle de la Société, sera donc ajusté en conséquence à 2.179.276 droits de vote, correspondant à 5 % du capital de la société au mois d'octobre 2019.
La Société se réserve la faculté d'initier toute action judiciaire qu'elle jugera opportune à l'encontre des concertistes susvisés, étant rappelé que le défaut de déclaration d'un franchissement de seuil constitue une infraction pénale.
Déclaration du Directoire : « Nous remercions les actionnaires pour leur confiance et nous nous réjouissons des résultats de ce vote. L'élection de ces trois nouveaux membres au Conseil de Surveillance permet d'intégrer à notre gouvernance des profils expérimentés et complémentaires. Les parcours et les expertises respectives de ces membres seront d'indéniables atouts pour la Société, en parfait alignement avec le plan stratégique du Directoire. »
Bernard VOISIN – Président du Directoire
Marie BERLAND – Directrice Générale
Le résultat des votes par résolution est le suivant :
|Nombre d'actions composant le capital social
|96 370 849
|Nombre d'actions disposant du droit de vote
|84 050 396
|Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
|24
|Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance
|25 590 714
|Assemblée Générale Ordinaire
|Pour
|Contre
|Résultat
|Voix non exprimées
|Nombre de voix comptabilisées
|% du quorum
|Voix
|%
|Voix
|%
|1
|NOMINATION DE M. THIERRY ROCHE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
|25 442 240
|99,42%
|148 474
|0,58%
|Adoptée
|25 590 714
|30,45%
|2
|NOMINATION DE M. PATRICK ANDRÉ EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
|25 442 240
|99,42%
|148 474
|0,58%
|Adoptée
|25 590 714
|30,45%
|3
|NOMINATION DE M. LOUIS CAZAL EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
|25 442 240
|99,42%
|148 474
|0,58%
|Adoptée
|25 590 714
|30,45%
|5
|Pouvoirs
|25 442 240
|99,42%
|148 474
|0,58%
|Adoptée
|25 590 714
|30,45%
Contact : investors@neolife.fr
- SECURITY MASTER Key : yJpwZspqlG6ZnXJqlZhuZ2Zqamppk5aZbpTJyGppZp+ZnG6Wx29omMqSamlhl2Vo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100202-cp-neolife-11-septembre-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer