NeoGenomics rebondit après avoir levé 275 millions de dollars grâce à l'émission d'obligations convertibles

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17 juin - ** Les actions de NeoGenomics ( NEO.O ), société spécialisée dans le diagnostic du cancer, ont progressé de 2 % à 10,70 dollars et devraient mettre fin mercredi à une série de trois jours de baisse, après avoir finalisé une levée de fonds ** NEO a annoncé tôt mercredi la fixation du prix de son offre privée portant sur 275 millions de dollars d’obligations convertibles à 0,75 % échéance juillet 2032

** Le prix de conversion initial de 14,16 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** NEO a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’émission, ainsi que ses liquidités, pour racheter 276 millions de dollars de ses obligations convertibles à 0,25 % échéant en 2028

** La société prévoit également d’utiliser 25 millions de dollars pour des opérations de « capped call » et de racheter jusqu’à 25 millions de dollars de ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles

** NEO, dont le siège se trouve à Fort Myers, en Floride, affiche une capitalisation boursière d’environ 1,4 milliard de dollars

** L'action affiche désormais une baisse de 9 % depuis le début de l'année, après avoir enregistré une hausse d'environ 44 % au cours du trimestre

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 14 dollars, selon les données de LSEG