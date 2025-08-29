NeoGenomics progresse après avoir gagné un procès pour violation de brevet contre Natera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la société de biotechnologie NeoGenomics NEO.O augmentent de 10,9 % à 8 $ avant l'ouverture du marché

** La société obtient un jugement sommaire dans un procès pour violation de brevet contre Natera NTRA.O .

** La société déclare que le tribunal a déclaré qu'il rejetait les plaintes de Natera contre NeoGenomics

** La décision du tribunal signifie que NEO reste libre de vendre son test de dépistage précoce du cancer du sein appelé RaDaR ST assay - co

** Le dispositif de diagnostic est un test de séquençage pour la détection de la maladie résiduelle minimale (MRD) et de la récidive du cancer du sein

** Jusqu'à la dernière clôture, NEO a baissé de 56,3 % depuis le début de l'année