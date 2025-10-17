AB Science rechute en Bourse, la levée de fonds éclipse les résultats cliniques
L'augmentation de capital souscrite par un nombre limité d'investisseurs, qui doit permettre à la société de biotechnologies de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois, a été réalisée sur la base d'une décote de 25% par rapport à la moyenne des cours de Bourse des trois dernières séances.
Côté dilution, un actionnaire détenant 1% du capital avant la réalisation de la levée de fonds détiendrait 0,76% du capital après l'opération.
Ces annonces éclipsaient le point clinique que l'entreprise a fait hier sur son programme AB8939 dans le traitement de la leucémie aiguë myéloïde (LMA), qui a été bien toléré en association avec le vénétoclax chez les trois patients recrutés essai de phase 1.
Après 14 jours de suivi, le taux de contrôle de la maladie était de 100% (3/3) et le taux de réponse partielle est de 100% (3/3), dont un patient en rémission complète. La prochaine étape consiste à terminer la phase 1 en combinaison et à lancer une étude d'extension chez environ 15 patients atteints.
'Les premières données suggèrent qu'AB8939 (en monothérapie et/ou en combinaison) pourrait avoir une activité significative dans les sous-types
de LMA présentant le risque le plus élevé', a déclaré le Pr. Nicholas Short du MD Anderson Cancer Center, responsable de l'étude.
'Si des taux de réponse et une tolérance similaires sont observés lors de l'extension de l'étude, AB8939 est bien placé pour être développé dans le traitement en première intention et de dernier recours dans la LMA à risque défavorable', a-t-il affirmé.
En dépit de ces données encourageantes, l'action AB Science cédait plus de 7% vendredi, mais conservait des gains de l'ordre de 47% depuis le début de l'année.
