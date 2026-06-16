NeoGenomics en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 275 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions de la société de diagnostic du cancer NeoGenomics NEO.O ont reculé de 4,4 % mardi avant l'ouverture, à 10,60 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** Lundi soir, NEO a dévoilé une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 275 millions de dollars (CBs) arrivant à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre, ainsi que des liquidités, pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 0,25 % échéant en 2028

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour payer le coût des opérations de « capped call » et racheter jusqu'à 25 millions de dollars d'actions afin de faciliter la couverture par les investisseurs des nouvelles obligations convertibles

** Lundi, l'action NEO avait progressé de 49 % depuis le début du trimestre, affichant une baisse d'environ 6 % depuis le début de l'année

** La société basée à Fort Myers, en Floride, affiche une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars

** La note moyenne de 12 analystes est « acheter »; le cours cible médian est de 14 dollars, selon les données de LSEG