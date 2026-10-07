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Neogen en hausse après un bénéfice inattendu au premier trimestre et des perspectives de chiffre d'affaires annuel optimistes
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de Neogen ( NEOG.O ), société spécialisée dans les solutions de sécurité alimentaire et animale, progresse de 11,5 % à 13,30 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 8 cents au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 7 cents – données compilées par LSEG

** La hausse du bénéfice s'explique par un Ebitda en progression ainsi que par une baisse des charges d'intérêts et d'impôts sur les bénéfices

** La société table sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 885 millions et 890 millions de dollars, supérieur aux estimations de 883,2 millions de dollars

** Trois des cinq courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et deux « conserver »; le cours-cible médian est de 14 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 71,1 % depuis le début de l'année

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