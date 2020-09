Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen remporte un contrat de 100 MW en Australie Reuters • 08/09/2020 à 07:48









8 septembre (Reuters) - Neoen SA NEOEN.PA annonce mardi : * NEOEN REMPORTE UN CONTRAT DE 100 MW D'UNE DURÉE DE 14 ANS DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES DE L'AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY Pour plus de détails, cliquez sur NEOEN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.65%