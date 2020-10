Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen remporte 14 mw de projets solaires et éoliens en France Reuters • 23/10/2020 à 07:19









PARIS, 23 octobre (Reuters) - Neoen NEOEN.PA , producteur français d'énergie renouvelable, annonce vendredi dans un communiqué : * AVOIR REMPORTÉ UNE PUISSANCE AGRÉGÉE DE PLUS DE 14 MW LORS DES DERNIERS APPELS D'OFFRES GOUVERNEMENTAUX EN FRANCE POUR LES CENTRALES SOLAIRES AU SOL ET POUR LA SIXIÈME PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES ÉOLIEN TERRESTRE * CES DEUX PROJETS LAURÉATS SE SITUENT DANS LES DÉPARTEMENTS DE L'AUDE (11) ET DE L'YONNE (89), CONFORMÉMENT À LA STRATÉGIE DE NEOEN DE DÉVELOPPER DES PROJETS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS * LA MISE EN SERVICE DE CES PROJETS AURA LIEU DÉBUT 2023 Pour plus de détails, cliquez sur NEOEN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris 0.00%