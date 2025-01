Neoen: prix d'offre relevé sur les OCEANEs 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Neoen annonce que, dans le cadre de son offre publique d'achat obligatoire simplifiée, Brookfield Renewable Holdings SAS a décidé d'augmenter le prix offert pour les OCEANEs 2022 de Neoen, le portant de 101.382 à 105.000 euros.



Les prix unitaires offerts par action Neoen de 39,85 euros et par OCEANEs 2020 de 48,14 euros restent inchangés. Brookfield déposera auprès de l'AMF un projet de note d'information actualisé intégrant l'augmentation du prix des OCEANEs 2022.



Brookfield détient, seul et de concert, et par assimilation, 103.464.986 actions (soit 67,69% du capital et des droits de vote théoriques de Neoen) et 1.103.895 OCEANEs 2020 (soit 30% des OCEANEs 2020) de Neoen, mais aucune OCEANE 2022.





