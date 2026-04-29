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Neoen lance la construction de deux nouvelles centrales solaires en Irlande
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:56

Neoen, l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, double sa capacité en Irlande en lançant la construction de deux nouvelles centrales solaires.

Le groupe lance les travaux de construction des panneaux solaires des parcs solaires de Garr (162 MWc) et de Johnstown North (33 MWc). Ces deux projets ont été remportés en 2024 dans le cadre du quatrième appel d'offres gouvernemental RESS 4 de la République d'Irlande.

La centrale solaire de Garr, premier projet de Neoen dans le comté d'Offaly, sera l'un des plus grands parcs photovoltaïques d'Irlande. Sa production permettra d'alimenter en électricité plus de 38 000 foyers et d'éviter l'émission de plus de 51 000 tonnes de CO2 par an.

L'installation, qui sera raccordée au réseau de transport exploité par EirGrid, devrait être mise en service en 2029.

Johnstown North est le troisième parc solaire de Neoen dans le comté de Wicklow. Il devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 8 000 foyers et éviter l'émission de plus de 10 500 tonnes de CO2 par an. Le parc solaire sera raccordé au réseau de distribution exploité par ESBN et devrait être opérationnel en 2028.

Cette annonce porte la capacité totale de Neoen en Irlande à 410 MW en opération ou en construction. Le portefeuille comprend déjà 3 parcs solaires en exploitation totalisant 58 MWc, 2 autres parcs solaires attribués dans le cadre de l'appel d'offres RESS 2 actuellement en construction et représentant un total de 104 MWc, ainsi que 8 parcs éoliens en opération d'une capacité totale de 53 MW.

Xavier Barbaro, CEO du Groupe Neoen, a déclaré : " Alors que la demande d'électricité croît dans le pays, Neoen est fier d'ajouter 195 MWc de nouveaux projets solaires et de contribuer ainsi à la maîtrise des prix de l'énergie. À travers ces deux projets, nous réaffirmons notre détermination à soutenir la souveraineté énergétique de l'Irlande et à accélérer sa transition énergétique. "

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