Neoen fournira de l’électricité renouvelable à BHP en Australie

(AOF) - Neoen a signé avec BHP un contrat de fourniture d'électricité en continu (baseload) d'une durée de 10 ans afin d'alimenter en énergie renouvelable ses mines de cuivre en South Australia à partir de juillet 2029. Cet accord fait suite au premier contrat baseload de 70 MW (mégawatt) conclu entre Neoen et BHP qui a pris effet en juillet 2025. La mise en construction de ces installations portera la contribution totale de Neoen à la transition énergétique de l'État de South Australia à plus de 1,5 GW (gigawatt).

Ce nouveau contrat PPA de 100 MW fournira à BHP de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 524 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 38 % du solaire, 43 % de l’éolien et 18 % du stockage ;

- Portefeuille sécurisé de 9 GW, dont 8 GW d’actifs en opération ou construction ;

- Modèle d’affaires « development to own » :

- intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs : développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations,

- adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme,

- intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- limitant à 20 %la part des revenus exposés aux prix de marché ;

- Capital détenu à 42,17 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,28 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92%) et la BPI (4,39 %) , Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

- Vers une OPA amicale lancée par le canadien Brookfield en négociation avec les principaux actionnaires de la société.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires détaillée dans la feuille de route 2023-2025 aux objectifs prolongés jusqu’en 2030 :

- capacité en opération ou construction de + 10 GW puis 20 GW en 2030,

- augmentation de la durée de stockage par MW installé des futures batteries du Groupe, soit un financement additionnel en fonds propres de 150 M€ 2023- 2025,

- enveloppe d’investissements de 6,2 Mds€ sur 2021-2025,

- besoins totaux en fonds propres estimés à 750 M€ sur 2023-2025

- croissance annuelle à 2 chiffres de l’EBITDA sur 2023-2025, à 700 M€,

- gain de nouveaux projets d’au moins 2 GW par an à compter de 2025,

- gains en capital attendus de « farm-out » -cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- innovation menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » :

- pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone,

- pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations,

- lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Sécurisation de l’activité économique dans un contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme) ;

- Bilan solide avec une position de liquidité de 1 Md€ à fin juin.

Défis

- Attente de l’OPA qui sera lancée au prix unitaire de 39,85 €, après acquisition, d’ici la fin de l’année, du bloc de 53 % environ des actionnaires majoritaires ;

- Après une baisse de 8 % des ventes au 1 er semestre, objectif 2024 d’un résultat d’exploitation de + 750 M€ et une marge ajustée de + 85 % ;

- Dividende 2023 de 0,15 €.