Neoen: début de construction d'Arneburg Battery

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir donné en décembre 2024 à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de démarrer les travaux de construction d'Arneburg Battery, son premier actif en Allemagne.



Conformément à son modèle, le groupe détient 100% de cette unité de stockage d'énergie et en sera l'exploitant. D'une capacité de 45 MW / 90 MWh, Arneburg Battery sera située près d'Arneburg, en Saxe-Anhalt, et sa mise en service est prévue en 2026.



Etablie à Karlsruhe depuis 2023, Neoen développe de nombreux projets de batteries en Allemagne et a déjà constitué un portefeuille de projets totalisant plus de 1 GW. Il vise à devenir l'un des principaux acteurs dans le domaine du stockage dans le pays.





