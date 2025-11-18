 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 957,91
-1,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Neoen cède à Plenitude (Eni) un portefeuille français de 760 MW d’actifs en opération
information fournie par AOF 18/11/2025 à 16:02

(AOF) - Neoen, l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie exclusivement renouvelable, a signé un accord avec la société italienne d'énergie renouvelable Plenitude (filiale d'Eni) en vue de lui céder une partie de son portefeuille français d'actifs en opération, représentant une capacité de 760 MW. Le portefeuille cédé est constitué de 52 actifs et comprend 37 parcs solaires, 14 parcs éolien terrestres et 1 installation de stockage par batterie.

Neoen continuera de gérer les centrales électriques et installation de stockage, dans le cadre d'un contrat de gestion d'actifs pour le compte de Plenitude, pendant quelques années.

Post-transaction, la capacité en opération ou en construction de Neoen en France sera de 1,1 GW, comprenant 754 MW d'énergie solaire, 307 MW d'énergie éolienne terrestre et 115 MW / 213 MWh de stockage par batterie. La société dispose également d'un important portefeuille de projets en cours de développement dans toute la France.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Neoen de procéder de manière régulière et sélective à la cession d'actifs issus de son portefeuille. En générant des ressources financières qui seront réinvesties, cette transaction contribuera à accélérer la croissance de Neoen, notamment en finançant de nouveaux actifs et en permettant le développement de solutions énergétiques innovantes.

La transaction, qui devrait être finalisée avant la fin de l'année, reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.

Valeurs associées

ENI
16,284 EUR MIL -1,51%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Boualem Sansal le 13 octobre 2013, à Francfort, en Allemagne ( AFP / DANIEL ROLAND )
    L'écrivain Boualem Sansal de retour en France, aussitôt reçu par Macron
    information fournie par AFP 18.11.2025 17:27 

    Boualem Sansal de retour en France: l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Macron veut "amplifier" la lutte contre le narcotrafic
    information fournie par AFP 18.11.2025 17:26 

    Emmanuel Macron a demandé mardi "d'amplifier" la lutte contre le narcotrafic lors d'une réunion d'urgence à l'Elysée, organisée après plusieurs faits criminels, qui s'inspirera de celle contre le terrorisme, selon Sébastien Lecornu. Cette mobilisation intervient ... Lire la suite

  • Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Avec sa nouvelle version de Gemini, Google espère prendre la tête de la course à l'IA
    information fournie par AFP 18.11.2025 17:22 

    Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini, avec l'objectif affirmé de prendre la tête de la course à cette technologie dont le potentiel fait rêver le secteur. ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Satellites : première étape de l'augmentation de capital d'Eutelsat lancée
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 17:21 

    L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a indiqué mardi avoir reçu l'approbation de son conseil d'administration pour mettre en œuvre la première étape d'une large augmentation de capital, annoncée en juin, qui doit voir l'État français devenir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank