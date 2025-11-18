Neoen cède à Plenitude (Eni) un portefeuille français de 760 MW d’actifs en opération

(AOF) - Neoen, l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie exclusivement renouvelable, a signé un accord avec la société italienne d'énergie renouvelable Plenitude (filiale d'Eni) en vue de lui céder une partie de son portefeuille français d'actifs en opération, représentant une capacité de 760 MW. Le portefeuille cédé est constitué de 52 actifs et comprend 37 parcs solaires, 14 parcs éolien terrestres et 1 installation de stockage par batterie.

Neoen continuera de gérer les centrales électriques et installation de stockage, dans le cadre d'un contrat de gestion d'actifs pour le compte de Plenitude, pendant quelques années.

Post-transaction, la capacité en opération ou en construction de Neoen en France sera de 1,1 GW, comprenant 754 MW d'énergie solaire, 307 MW d'énergie éolienne terrestre et 115 MW / 213 MWh de stockage par batterie. La société dispose également d'un important portefeuille de projets en cours de développement dans toute la France.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Neoen de procéder de manière régulière et sélective à la cession d'actifs issus de son portefeuille. En générant des ressources financières qui seront réinvesties, cette transaction contribuera à accélérer la croissance de Neoen, notamment en finançant de nouveaux actifs et en permettant le développement de solutions énergétiques innovantes.

La transaction, qui devrait être finalisée avant la fin de l'année, reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.