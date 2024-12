Neoen: acquisition de bloc par Brookfield réalisée information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Neoen indique que Brookfield a réalisé l'acquisition, auprès d'Impala et d'autres actionnaires, d'environ 53,12% de son capital de Neoen au prix de 39,85 euros par action, conformément au contrat dont la signature a été annoncée le 25 juin dernier.



La réalisation de cette acquisition de bloc est consécutive à l'obtention par Brookfield de l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires (y compris celles requises en matière de contrôle des concentrations et des investissements étrangers).



Brookfield déposera dans les prochains jours auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire portant sur le solde des actions (ainsi que des OCEANEs) de Neoen, au prix de 39,85 euros par action.



Si les conditions légales et réglementaires sont remplies, et comme annoncé précédemment, Brookfield a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire sur les titres du groupe d'énergies renouvelables, après la clôture de cette offre.





Valeurs associées NEOEN 39,72 EUR Euronext Paris +0,46%