Neoen : acquisition d'une participation majoritaire par Brookfield

- Après une baisse de 8 % des ventes au 1 er semestre, objectif 2024 d’un résultat d’exploitation de + 750 M€ et une marge ajustée de + 85 % ;

- Sécurisation de l’activité économique dans un contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme) ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations,

- innovation menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- gain de nouveaux projets d’au moins 2 GW par an à compter de 2025,

- Capital détenu à 42,17 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,28 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92%) et la BPI (4,39 %) , Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres.

- intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs : développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations,

- Modèle d’affaires « development to own » :

- Chiffre d’affaires de 524 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 38 % du solaire, 43 % de l’éolien et 18 % du stockage ;

Si les conditions légales et réglementaires sont remplies, et comme annoncé précédemment, Brookfield a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire après la clôture de l'offre.

Dans le cadre de l'offre, le conseil d'administration de Neoen a obtenu une attestation d'équité de Finexsi, confirmant que les termes de l'offre sont équitables, et le conseil d'administration a recommandé à l'unanimité aux actionnaires et porteurs d'OCEANEs d'apporter leurs titres à l'Offre.

Brookfield déposera dans les prochains jours auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire portant sur le solde des actions et des OCEANEs de Neoen.

Fin mai, le fonds canadien avait fait part de son intention de racheter le spécialiste de l'éolien, du solaire et du stockage pour 6,1 milliards d'euros.

(AOF) - Brookfield a réalisé ce jour l'acquisition, par l'intermédiaire de son véhicule dédié, Brookfield Renewable Holdings SAS, d'environ 53,12% du capital de Neoen au prix de 39,85 euros par action conformément au contrat de cession d'actions dont la signature a été annoncée le 25 juin. La réalisation de cette acquisition est consécutive à l'obtention par Brookfield de l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires, y compris les autorisations requises en matière de contrôle des concentrations et des investissements étrangers.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.