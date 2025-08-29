Nemetschek en hausse grâce à l'impact positif des résultats d'Autodesk au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 août - ** Les actions du développeur de logiciels allemand Nemetschek NEKG.DE augmentent de 2,1 % avant l'ouverture du marché après que son homologue américain Autodesk
ADSK.O ait publié ses résultats du deuxième trimestre et ses prévisions pour le troisième trimestre au-dessus des attentes du marché
** L'éditeur de logiciels Autodesk a enregistré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,73 milliard de dollars par les analystes, selon les données du LSEG
** Autodesk prévoit également un chiffre d'affaires de 1,80 à 1,81 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,77 milliard de dollars
** L'action Nemetschek devrait profiter des bonnes perspectives de son homologue," déclare un trader local
** L'action, qui a perdu 2,4 % depuis le début de l'année, est en tête de l'indice allemand des moyennes capitalisations
