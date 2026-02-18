 Aller au contenu principal
Nelson Peltz, de Trian, estime que les actions de Wendy's sont sous-évaluées
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails au paragraphe 3)

L'investisseur activiste Nelson Peltz a déclaré dans un document déposé auprès de la SEC mercredi que l'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O est actuellement sous-évaluée.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 8 % dans les premiers échanges.

Le fondateur de la société d'investissement Trian Fund Management détient une participation de 16,24 % dans Wendy's, selon le dossier.

