Nektar Therapeutics se détend après une vente d'actions de 400 millions de dollars

12 février -

** Les actions de Nektar Therapeutics NKTR.O ont baissé de 5,6 % en pré-marché à 62,63 $ après avoir levé plus de capitaux que prévu

** La société basée à San Francisco, Californie, a vendu mercredi soir () ~6,9 millions d'actions, y compris 293 103 bons de souscription préfinancés, à 58 $ pour un produit brut de 400 millions de dollars

** La taille de l'offre a été augmentée de 300 millions de dollars (); les prix sont inférieurs de 12,6 % à la dernière clôture de l'action

** Les actions de NKTR ont bondi de 51% mardi après que la société a déclaré plus tôt dans la journée que son médicament contre l'eczéma, le rezpegaldesleukin, a démontré un bénéfice sur un an ()

** L'action a encore bondi de 18% mercredi pour atteindre son plus haut niveau de clôture depuis août 2022

** NKTR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la R&D, le développement clinique et les essais de phase 3 pour le rezpegaldesleukin

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de NKTR ont augmenté de 57 % depuis le début de l'année; elles ont clôturé à 10,96 $ il y a un an

** 7 analystes sur 8 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 115 $, selon les données de LSEG