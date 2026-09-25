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Nektar remporte la victoire ; le jury estime que Lilly a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre d'un litige concernant un partenariat pharmaceutique
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 14:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action du développeur de médicaments Nektar Therapeutics NKTR.O progresse de 4 % à 61,80 dollars avant l'ouverture du marché

** Un jury américain a estimé qu’Eli Lilly LLY.N avait manqué à ses obligations contractuelles envers Nektar Therapeutics dans le cadre de leur ancienne collaboration sur le médicament rezpegaldesleukin , selon un document réglementaire

** Le jury a accordé à Nektar 90 millions de dollars de dommages-intérêts, auxquels s'ajouteront des intérêts qui seront fixés ultérieurement par le juge

** Ce verdict reste soumis à des procédures postérieures au procès et à un éventuel appel

** Le rezpegaldesleukin est un médicament expérimental développé par Nektar pour le traitement des affections cutanées inflammatoires; il s’agit du programme phare de Nektar

** Eli Lilly était auparavant un partenaire de développement avant de mettre fin à la collaboration en 2023

** À la clôture d’hier, l’action NKTR affichait une hausse de 40 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 163,665 USD NYSE -1,70%
NEKTAR THERAPEUT
58,7300 USD NASDAQ -1,09%
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