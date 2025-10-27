 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 214,90
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Négociations sur la taxe Zucman : "Ma proposition peut être discutée et améliorée", estime Gabriel Zucman
information fournie par Boursorama avec Media Services 27/10/2025 à 13:30

Face à l'opposition de la droite et du gouvernement, le PS propose la mise en place d'une taxe "Zucman light", qui épargnerait les entreprises innovantes et les entreprises familiales.

Gabriel Zucman à Paris, le 1er octobre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Gabriel Zucman à Paris, le 1er octobre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que les tractations se poursuivent à l'Assemblée pour l'introduction ou non d'une taxe sur le patrimoine des grandes fortunes, l'économiste Gabriel Zucman a estimé lundi 27 octobre que sa préconisation avait vocation à être "discutée" et "améliorée".

Le Parti socialiste souhaite voir adopter "la taxe Zucman" dans le Projet de loi de Finances (PLF) 2026 , qui prévoit que les fortunes de 100 millions d'euros et plus doivent acquitter chaque année un impôt total d'une somme équivalent à 2% de leur patrimoine, biens professionnels compris. Devant l'opposition de la droite et du gouvernement au projet, ils ont publié vendredi un amendement qualifié de "Zucman light" (léger), excluant de la taxe les entreprises innovantes et les entreprises familiales . Tout en fixant le seuil de fortune à 10 millions au lieu de 100, et la taxe à 3% au lieu de 2%.

Pour y échapper, le foyer fiscal concerné doit notamment posséder à la fois 51% des titres et 51% des droits de vote de l'entreprise, ce qui ne semble pas être le cas, malgré leur richesse, de nombreuses grandes fortunes françaises.

Un risque de "machine à optimisation"

Sur France 2 , Gabriel Zucman a redit qu'il voyait "comme une limitation d'introduire des exonérations, car c'est prendre le risque de lancer la machine à optimisation " : "C'est la grande leçon de l'ISF", impôt de solidarité sur la fortune, a-t-il ajouté.

Il a cependant relevé que le seuil d'exonération de l'ISF n'était que de 25% des détentions de capital, mais le double dans l'amendement socialiste.

Il a de plus salué que l'amendement "reprenne le dispositif d'impôt plancher".

Évoquant sa propre préconisation, Gabriel Zucman a relevé qu'il n'avait fait qu'"un travail de chercheur (...), pas pour dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses (...) : la proposition que j'ai formulée, elle doit être discutée et elle peut être améliorée ", a-t-il ajouté.

Gabriel Zucman a remarqué en souriant qu'au lieu de porter son nom, il préférerait que sa taxe s'appelle "taxe Bernard Arnault", le patron de LVMH , homme le plus riche de France.

Budget France
Taxe Zucman

Valeurs associées

LVMH
606,2000 EUR Euronext Paris -1,03%

2 commentaires

  • 13:43

    une telle idée peut aussi finir à la poubelle...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Impôts : vers une taxe Zucman « light » ?
    Impôts : vers une taxe Zucman « light » ?
    information fournie par Ecorama 27.10.2025 14:00 

    Alors que l’équilibre politique du gouvernement tient à un fil, le Parti socialiste brandit l’arme fiscale pour imposer sa vision de la justice sociale. Cette semaine, l’Assemblée nationale s’apprête à débattre d’un amendement explosif : une version « light » de ... Lire la suite

  • Des voyageurs font la queue à la gare Saint-Charles à Marseille le 27 octobre 2025 pour acheter un autre billet après de nombreuses annulations de TGV en raison d'un acte de vandalisme au sud de Valence ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Une centaine de TGV perturbés sur la ligne Sud-Est lundi après un acte de vandalisme
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:58 

    Le trafic des trains à grande vitesse dans le Sud-Est est fortement perturbé lundi après un acte de vandalisme au sud de la gare de Valence, causant des perturbations pour une centaine de TGV selon les chiffres du ministère des Transports. En plein milieu des vacances ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank