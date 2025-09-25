Négociations entre Vergnet et DCE

(AOF) - Le groupe Vergnet, acteur français dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, hybrides), annonce être entré en négociations exclusives avec la société DCE, spécialiste de l'achat de matériel électrique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe, visant à renforcer ses capacités d'approvisionnement et à sécuriser la compétitivité de ses projets, en particulier dans les segments solaire, éolien, micro-réseaux et solutions hybrides intégrées.

Pour DCE, ce rapprochement représente une opportunité de valoriser son expertise dans la sélection et l'optimisation des achats, au service d'un acteur industriel tourné vers l'innovation et les marchés internationaux.

La conclusion d'un accord définitif reste soumise à la réalisation des audits habituels et à l'approbation des instances de gouvernance des deux parties.

