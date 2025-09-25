 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Négociations entre Vergnet et DCE
information fournie par AOF 25/09/2025 à 08:38

(AOF) - Le groupe Vergnet, acteur français dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, hybrides), annonce être entré en négociations exclusives avec la société DCE, spécialiste de l'achat de matériel électrique. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe, visant à renforcer ses capacités d'approvisionnement et à sécuriser la compétitivité de ses projets, en particulier dans les segments solaire, éolien, micro-réseaux et solutions hybrides intégrées.

Pour DCE, ce rapprochement représente une opportunité de valoriser son expertise dans la sélection et l'optimisation des achats, au service d'un acteur industriel tourné vers l'innovation et les marchés internationaux.

La conclusion d'un accord définitif reste soumise à la réalisation des audits habituels et à l'approbation des instances de gouvernance des deux parties.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VERGNET
0,0003 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

