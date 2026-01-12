Needham relève l'objectif de cours de Micron Technology en raison de l'étroitesse du marché des mémoires et de l'expansion des capacités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier - ** Needham augmente l'objectif de cours du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O à 380 $, contre 300 $ auparavant
** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 10,1% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que la demande de DRAM (dynamic random access memory) et de NAND (flash drives) dépasse toujours l'offre disponible; MU ne peut répondre qu'à environ 50 % à deux tiers des besoins de certains clients
** ajoute que MU augmente sa capacité aussi rapidement que possible, alors que les contrats continuent à évoluer vers des accords pluriannuels et que le calendrier des négociations sur les prix reste flexible
** 39 des 46 sociétés de courtage recommandent l'achat ou une recommandation supérieure, 6 le maintien et 1 la vente; l'objectif de cours médian est de 317,5 $ - données compilées par LSEG
** MU a plus que triplé en 2025
