Needham lance sa couverture sur Evommune ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 août - ** Le titre du développeur de médicaments Evommune
EVMN.N progresse de 1,7 % à 14,02 dollars
** Needham lance la couverture d'EVMN avec une recommandation “Achat” et un objectif de cours de 28 dollars
** La société explique que cette recommandation repose sur “un pipeline prometteur en matière d'inflammation et d’immunologie, notamment l’EVO301, une protéine de fusion inhibitrice de l’IL-18, qui a démontré une efficacité de preuve de concept équivalente (voire supérieure), à celle des produits biologiques actuels pour le traitement de la dermatite atopique (AD)”
** Ajoute: “les résultats attendus en septembre de l’essai de phase 2b sur la dermatite atopique pourraient générer une valeur significative pour les actionnaires”
** EVMN a perdu plus de 18 % depuis son introduction en bourse en novembre dernier
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