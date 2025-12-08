 Aller au contenu principal
'Née numérique' - Auto1 progresse après que Jefferies a initié sa couverture avec la note 'acheter'
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du Groupe AUTO1 AG1G.DE sont en hausse de 4,1% après que Jefferies a initié la couverture de la plateforme automobile en ligne allemande avec la note "acheter".

** Jefferies estime que la société "nativement numérique" est à l'origine de la numérisation longtemps attendue de l'industrie européenne de la vente en gros et au détail de véhicules automobiles.

** "En tant qu'acheteur/vendeur régional de voitures, nativement numérique et disposant d'un accès efficace au capital, Auto1 est prête à mener une numérisation en profondeur de la vente en gros et au détail de voitures en Europe", déclare Jefferies.

** Il ajoute que cela devrait conduire à une croissance structurelle et de haute qualité des bénéfices pour Auto1, à long terme.

** Les actions d'AUTO1 sont en hausse de 50 % depuis le début de l'année.

