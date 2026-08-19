Nebius veut lever jusqu'à 5,2 milliards de dollars pour accélérer dans l'IA

Le spécialiste du cloud IA prévoit une émission de 4,5 milliards de dollars d'obligations convertibles, qui pourrait être portée à 5,175 milliards. Les fonds financeront notamment ses centres de données, le développement de son cloud et l'achat de GPU.

En 2026, une société bien intégrée dans l'écosystème IA peut obtenir des financements colossaux alors même que sa consommation de trésorerie s'annonce gigantesque sur plusieurs exercices à venir. Nebius, qui a hérité des actifs de l'ancien Yandex hors de Russie, va lever 4,5 milliards de dollars via deux séries d'obligations convertibles senior : 2,75 milliards à échéance 2030 et 1,75 milliard à échéance 2034. En ajoutant l'option accordée aux premiers acquéreurs, l'opération pourrait même atteindre 5,175 milliards de dollars.

Nebius utilisera ces fonds pour soutenir sa croissance, notamment en construisant et équipant de nouveaux centres de données. Le groupe compte aussi développer son cloud IA et acheter des composants stratégiques, dont des GPU. En parallèle, Nebius envisage d'échanger une partie de ses obligations convertibles existantes, à échéance 2029 et 2031, contre des actions de classe A. Les conditions seront négociées individuellement avec certains détenteurs.

Les nouveaux titres seront des obligations senior non garanties, assorties d'un intérêt versé semestriellement. Sous certaines conditions, les investisseurs pourront les convertir en numéraire, en actions Nebius ou en une combinaison des deux.

Les deux séries arriveront à échéance respectivement le 15 février 2030 et le 15 février 2034. Leur principal sera progressivement majoré selon un calendrier qui sera précisé lors de la fixation définitive des conditions. Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et les autres modalités seront également déterminés lors du pricing.

Un pari sur l'avenir

Le succès de cette opération, qui concerne un groupe qui a généré 530 MUSD de chiffre d'affaires et 596 MUSD de pertes en 2025, repose sur la promesse d'un avenir radieux. Les analystes estiment que le chiffre d'affaires atteindra 3,35 MdsUSD dès cette année, 12 MdsUSD l'année prochaine et 22,4 MdsEUR en 2028, selon les données Zonebourse / S&P Capital IQ. Compte tenu des besoins en financement, la consommation de trésorerie restera énorme sur plusieurs exercices. Le marché pronostique un cash-flow libre négatif de -18,1 MdsUSD en 2028.

Mais ce que les investisseurs jouent actuellement, c'est le point de bascule de moyen terme qui transformera ces investissements en profits. Nebius est l'illustration parfaite du dilemme actuel du marché : rester à l'écart ou en être, en misant sur des acteurs bien positionnés mais parfois peu structurés, qui surfent le haut de la vague IA.