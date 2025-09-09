 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nebius signe un contrat d'infrastructure d'IA de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft, les actions bondissent
09/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Nebius Group NBIS.O a déclaré lundi qu'il fournirait à Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars, sur une période de cinq ans, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 47 % après la cloche.

L'accord souligne l'explosion de la demande de calcul haute performance pour l'IA, alors que les entreprises investissent massivement pour renforcer leur infrastructure d'IA.

Microsoft pourrait également acquérir des capacités de services supplémentaires dans le cadre de l'accord, ce qui porterait la valeur totale du contrat à environ 19,4 milliards de dollars.

L'activité principale de Nebius consiste à fournir des unités de traitement graphique Nvidia NVDA.O et un nuage d'IA en tant que services. Nebius offre aux développeurs d'IA l'informatique, le stockage, les services gérés et les outils dont ils ont besoin pour construire, mettre au point et exécuter leurs modèles d'IA, à l'aide de son architecture logicielle en nuage et de son matériel conçu en interne.

Nebius fournira à Microsoft l'accès à une capacité d'infrastructure GPU dédiée à partir de son nouveau centre de données à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de cette année.

"Les aspects économiques de l'accord sont attrayants en soi, mais, de manière significative, l'accord nous aidera également à accélérer la croissance de notre activité cloud AI encore plus en 2026 et au-delà", a déclaré Arkady Volozh, directrice générale de Nebius.

Microsoft est le plus gros client de CoreWeave CRWV.O - l'un des concurrents de Nebius - qui, plus tôt cette année, a démenti les rapports des médias selon lesquels il avait vu des annulations de contrats de la part de l'hyperscaler.

Le groupe Nebius, basé à Amsterdam, est issu d'un accord de scission des actifs du géant technologique russe Yandex.

