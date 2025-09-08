Nebius signe un contrat d'infrastructure d'IA de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft

Nebius Group NBIS.O a déclaré lundi qu'il fournira à Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars, sur une période de cinq ans.

Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius ont augmenté de 33 % après la cloche.

La demande de centres de données a explosé alors que les entreprises sont engagées dans une course au développement d'une technologie d'IA générative plus sophistiquée.