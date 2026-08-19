Nebius prévoit d'émettre 4,5 milliards de dollars de dette convertible pour financer des centres de données et une plateforme d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services d’IA dans le cloud Nebius Group NBIS.O a annoncé mercredi son intention de lever 4,5 milliards de dollars par le biais d’une émission d’obligations convertibles privées, afin d’ accélérer ses investissements dans les centres de données et la capacité de calcul.

La société, dont le siège social est situé à Amsterdam, prévoit d’émettre des obligations d’une valeur de 2,75 milliards de dollars arrivant à échéance en 2030, ainsi que des obligations d’une valeur de 1,75 milliard de dollars arrivant à échéance en 2034. Elle pourrait également vendre 375 millions de dollars supplémentaires d’obligations à échéance 2030 et 300 millions de dollars d’obligations à échéance 2034 si les acheteurs exercent leurs options, a-t-elle précisé.

* Le produit de cette émission servira à étendre la capacité des centres de données, à investir dans la plateforme cloud d’IA « full-stack » de l’entreprise et à acquérir des GPU ainsi que d’autres composants clés nécessaires à sa croissance.

* L'action Nebius a reculé de plus de 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Parallèlement à cette émission obligataire, la société prévoit de conclure des accords négociés de gré à gré avec certains détenteurs de ses obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2029 et 2031, afin d’échanger une partie de ces obligations contre des actions de classe A.

* La réalisation de l'émission reste soumise aux conditions du marché, a précisé la société.

* Nebius a clôturé le mois de juin avec 8,04 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, mais a dépensé 5,66 milliards de dollars en immobilisations corporelles et incorporelles au deuxième trimestre, reflétant d’importants investissements dans les centres de données et la capacité de calcul.