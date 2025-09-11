Nebius en hausse après une injection de capital de 3,75 milliards de dollars à la suite de l'accord avec Microsoft

11 septembre -

** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O ont augmenté de 0,7 % avant le marché à 94,05 $ après que la société ait levé plus de capitaux que prévu pour alimenter la croissance

** Le mardi, les actions ont fait un bond de 49 % après que la société ait annoncé, fin mars, qu'elle fournira () la capacité de l'infrastructure GPU de Microsoft MSFT.O dans le cadre d'un accord de 17,4 milliards de dollars sur une période de 5 ans

Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont augmenté de 237% depuis le début de l'année

** Nebius a lancé () en octobre dernier après s'être séparée de la société technologique russe Yandex