 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 749,54
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nebius bondit après un accord de 17,4 milliards de dollars sur l'infrastructure d'IA avec Microsoft
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions à l'ouverture du marché)

9 septembre - ** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O ont bondi de 38 % à 88,25 $ dans les premiers échanges

** La société a déclaré qu'elle fournira à Microsoft

MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars, sur une période de cinq ans

** La société fournira une capacité d'infrastructure dédiée à partir de son nouveau centre de données à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année

** Les analystes de D.A.Davidson estiment qu'en tirant parti de l'expertise de gestion des centres de données néocloud tels que NBIS, MSFT peut satisfaire la demande plus rapidement

** L'action NBIS a augmenté d'environ 131 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICROSOFT
499,4410 USD NASDAQ +0,25%
NEBIUS GROUP RG-A
87,0600 USD NASDAQ +35,90%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank