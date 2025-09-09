Nebius bondit après un accord de 17,4 milliards de dollars sur l'infrastructure d'IA avec Microsoft

9 septembre - ** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O ont bondi de 38 % à 88,25 $ dans les premiers échanges

** La société a déclaré qu'elle fournira à Microsoft

MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars, sur une période de cinq ans

** La société fournira une capacité d'infrastructure dédiée à partir de son nouveau centre de données à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année

** Les analystes de D.A.Davidson estiment qu'en tirant parti de l'expertise de gestion des centres de données néocloud tels que NBIS, MSFT peut satisfaire la demande plus rapidement

** L'action NBIS a augmenté d'environ 131 % depuis le début de l'année