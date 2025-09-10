Nebius annonce des offres d'actions d'un montant total de 1 milliard de dollars et de dette convertible d'un montant de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O ont baissé de 5 % à 90,94 $ avant la mise sur le marché, alors qu'elle cherche à lever des capitaux
** Les actions de NBIS ont terminé mardi en hausse d'environ 49 % à 95,72 $ après que la société a déclaré qu'elle fournira () Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord de 17,4 milliards de dollars sur 5 ans
** Nebius commence () une offre d'actions de 1 milliard de dollars avec Goldman Sachs comme chef de file, rejoint par Morgan Stanley, BofA et Citigroup
** La société annonce également () des offres privées d'obligations convertibles d'un montant total de 2 milliards de dollars, réparties également entre des échéances de 5 ans et de 7 ans
** La société prévoit d'utiliser le produit net des transactions pour développer ses activités, notamment en acquérant de la puissance de calcul et du matériel supplémentaires, entre autres utilisations
** Avec ~238,7 millions d'actions en circulation, Nebius a une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars, selon les données de LSEG
** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont gagné environ 245 % depuis le début de l'année
