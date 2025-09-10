 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nebius annonce des offres d'actions d'un montant total de 1 milliard de dollars et de dette convertible d'un montant de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O ont baissé de 5 % à 90,94 $ avant la mise sur le marché, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** Les actions de NBIS ont terminé mardi en hausse d'environ 49 % à 95,72 $ après que la société a déclaré qu'elle fournira () Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord de 17,4 milliards de dollars sur 5 ans

** Nebius commence () une offre d'actions de 1 milliard de dollars avec Goldman Sachs comme chef de file, rejoint par Morgan Stanley, BofA et Citigroup

** La société annonce également () des offres privées d'obligations convertibles d'un montant total de 2 milliards de dollars, réparties également entre des échéances de 5 ans et de 7 ans

** La société prévoit d'utiliser le produit net des transactions pour développer ses activités, notamment en acquérant de la puissance de calcul et du matériel supplémentaires, entre autres utilisations

** Avec ~238,7 millions d'actions en circulation, Nebius a une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont gagné environ 245 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICROSOFT
500,4700 USD NASDAQ +0,41%
NEBIUS GROUP RG-A
93,5532 USD NASDAQ -2,26%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

