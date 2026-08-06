Neal Katyal affronte Ford et son ancien cabinet dans un bras de fer avec des avocats spécialisés dans la défense des consommateurs

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* Le conflit entre Ford et le cabinet d'avocats des plaignants s'intensifie à nouveau

* Quinn Emanuel conteste l'ordonnance de récusation

* Le contrat de Latham révèle les honoraires versés à la Cour suprême des États-Unis

par David Thomas et Mike Scarcella

("Billable Hours" est la chronique hebdomadaire de Reuters consacrée aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à .)

Neal Katyal, éminent avocat américain spécialisé dans les procédures d’appel, s’apprête à affronter Ford Motor Company et son ancien cabinet d’avocats dans un litige portant sur 100 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars de factures d’avocats prétendument falsifiées. Ford tente de relancer une action en justice qu’elle avait intentée contre des avocats du cabinet Knight Law Group, basé à Los Angeles, qui auraient escroqué le constructeur automobile dans le cadre d’un système de surfacturation s’étalant sur plusieurs années. Ford a fait appel à Hogan Lovells Cadwalader – le cabinet où Katyal a longtemps exercé avant que cet avocat vedette ne rejoigne Milbank l’année dernière – pour défendre sa cause devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis. À la tête de l’équipe de Hogan Lovells chargée de défendre Ford, qui a déposé son mémoire introductif lundi, se trouve Jessica Ellsworth, qui a représenté Google dans un litige concernant son Play Store et Danco Laboratories dans des affaires liées à son médicament abortif, la mifépristone . Katyal, ancien solliciteur général par intérim des États-Unis sous la présidence du démocrate Barack Obama, a commencé à défendre le cabinet Knight Law Group l’année dernière, rejoignant ainsi une équipe de défenseurs comprenant les cabinets Foley & Lardner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman et Williams & Connolly. Katyal a déclaré qu’il comptait diriger la procédure d’appel.

Ford accuse le cabinet Knight d’avoir escroqué des constructeurs automobiles en soumettant des demandes d’honoraires fausses et gonflées en vertu de la "Lemon Law" californienne, la loi Song-Beverly sur les garanties des consommateurs, qui permet aux avocats de percevoir des honoraires sur la base du temps raisonnablement consacré à la représentation des propriétaires de véhicules.

Dans sa plainte, l’entreprise fait état de "nombreux" cas présumés où des avocats auraient facturé plus de 24 heures par jour. Un associé du cabinet Knight aurait ainsi facturé plus de 57 heures de travail en une seule journée, selon le constructeur automobile. Un juge fédéral a rejeté la plainte de Ford en novembre puis à nouveau en mars , estimant que les avocats bénéficiaient d’une immunité en vertu d’une doctrine juridique connue sous le nom de "Noerr-Pennington", qui découle de la protection du droit de pétition auprès du gouvernement garantie par le Premier amendement de la Constitution américaine. Ford a fait valoir dans son mémoire d’appel que la doctrine Noerr-Pennington ne s’applique pas aux allégations de fraude en matière de contentieux et de parjure au titre de la loi RICO. L'avocat de Ford, Doug Lampe, a déclaré dans un communiqué que si la décision du tribunal de première instance était confirmée, "cela signifierait qu’il n’existe aucun recours civil lorsque des avocats mentent, trichent et volent, tant que ces agissements sont commis dans le cadre d’un litige".

Katyal et les autres avocats représentant les avocats du cabinet Knight Law n’ont fait aucun commentaire sur le mémoire d’appel de Ford.

Un porte-parole de Hogan Lovells Cadwalader a refusé de commenter. Doug Lampe a déclaré dans un communiqué que le constructeur automobile entretenait une relation de longue date avec Hogan Lovells, qui a représenté l’entreprise dans des dizaines de procédures d’appel.

Le cabinet Knight Law Group a fait valoir que l’action en justice intentée par Ford visait à "intimider et punir ses adversaires dans le cadre du litige — les cabinets d’avocats, les avocats et le personnel qui représentent les consommateurs lésés par les véhicules défectueux de Ford et par son comportement frauduleux". Cette affaire est l’une des au moins 20 actions de ce type que Ford et d’autres grandes entreprises ont intentées ces deux dernières années devant les tribunaux fédéraux américains à l’encontre d’avocats, en invoquant les dispositions civiles de la loi RICO. En vertu de la loi RICO, les plaignants civils peuvent voir leurs dommages-intérêts triplés; Ford a déclaré qu’elle réclamait plus de 100 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

--Quinn Emanuel conteste sa récusation dans l’affaire CoStar Quinn Emanuel fait appel de la décision d’un juge fédéral qui a récusé le cabinet d’avocats de la représentation du fournisseur de données Commercial Real Estate Exchange (CREXi) dans une vaste affaire de droit d’auteur et de droit de la concurrence en Californie. Dans une requête adressée à la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, Quinn a déclaré que son travail antérieur pour le fournisseur de données immobilières commerciales CoStar n’avait aucun lien avec sa représentation actuelle de CREXi. Le cabinet défendait CREXi contre des plaintes pour violation de droits d’auteur déposées par CoStar, tout en intentant des demandes reconventionnelles en matière de concurrence à l’encontre de son rival. CoStar accuse CREXi d’avoir délibérément copié des dizaines de milliers de photos de biens immobiliers appartenant à CoStar. CREXi affirme quant à lui que CoStar a contraint les courtiers à utiliser ses plateformes de données.

Les deux sociétés ont nié toute infraction. Quinn Emanuel a refusé de commenter.

L’équipe juridique du cabinet, dont fait partie l’avocat plaidant Alex Spiro, a fait valoir devant la cour d’appel qu’aucun secret professionnel n’était menacé dans cette affaire et que la loi californienne n’impose pas automatiquement une récusation à l’échelle du cabinet lorsqu’un cabinet d’avocats se trouve en opposition avec un ancien client dans une affaire qui n’est pas substantiellement liée. "CREXi subirait un préjudice irréversible s’il était privé de l’avocat de son choix pour le procès", a fait valoir le cabinet.

--Latham décroche un contrat devant la Cour suprême des États-Unis pour une ville californienne

Le cabinet d’avocats Latham & Watkins pourrait percevoir jusqu’à 700.000 (XX.XXX euros) dollars pour représenter la ville de Santa Maria, en Californie, dans une affaire devant la Cour suprême des États-Unis, selon des documents contractuels examinés par Reuters. L’équipe de Latham, dirigée par l’ancien solliciteur général des États-Unis Gregory Garre, facturera 250.000 (XX.XXX euros) dollars pour tenter de convaincre les juges de se saisir de l’affaire de la ville. Dans sa requête , déposée le mois dernier, la ville a demandé à la Cour de relancer sa démarche visant à faire rejeter une action en justice pour usage excessif de la force par la police. Une cour d’appel fédérale avait auparavant autorisé la poursuite de la procédure.

Latham a indiqué que ses honoraires pourraient atteindre 700.000 (XX.XXX euros) dollars si les juges acceptaient d’examiner le fond de l’affaire. Le cabinet a précisé que, de manière générale, ses avocats facturent actuellement entre 945 (XX euros) dollars et 3.050 (XX euros) dollars de l’heure.

Les collectivités locales et les États font souvent appel à des avocats externes pour traiter les recours en appel, et il est courant que les cabinets accordent une remise à leurs clients publics. Latham n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant ses honoraires pour Santa Maria.

Également dans le viseur de "Billable Hours" cette semaine… --La chroniqueuse de Reuters, Sara Randazzo, se penche sur les politiques relatives aux relations amoureuses au bureau au sein des grands cabinets d’avocats, après qu’un baiser entre deux avocats de Wachtell est devenu viral sur Internet. --L'équipe juridique du président Donald Trump, chez DLA Piper, conteste une demande visant à obtenir le remboursement de plusieurs milliers de dollars d'honoraires de la part de groupes qui avaient contesté son action en justice contre l'IRS, depuis rejetée.

Pour en savoir plus:

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