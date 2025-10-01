 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
44 525,91
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NBCUniversal et YouTube TV concluent un accord à court terme pour éviter une interruption de diffusion
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source; réécriture complète avec contexte et détails)

YouTube TV, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , et NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ont convenu mercredi d'une prolongation de contrat à court terme, évitant ainsi un black-out et garantissant aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

Des émissions populaires de NBC, telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent", risquaient d'être indisponibles sur YouTube TV après minuit le mardi si les deux parties ne parvenaient pas à trouver un accord, une impasse qui pourrait influencer l'avenir de la télévision.

"Nous sommes parvenus à une prolongation à court terme avec Google pour éviter que les clients de YouTube TV ne perdent l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que nous poursuivons les négociations", a déclaré un porte-parole de NBCU. Un porte-parole de YouTube a confirmé cette déclaration.

Les négociations sur les droits de diffusion avaient été interrompues en raison des tarifs que YouTube TV, qui fait partie des quatre plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, paiera pour diffuser les émissions de NBCUniversal à ses 10 millions d'abonnés.

NBCUniversal a offert à YouTube les mêmes conditions qu'à d'autres grands distributeurs de télévision - y compris les chaînes Prime Video d'Amazon AMZN.O - et cherche à inclure son service de diffusion en continu dans l'offre de programmes que YouTube TV distribue, a rapporté Reuters mardi.

YouTube représente désormais la plus grande part de l'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix

NFLX.O et les sociétés de médias traditionnelles telles que Disney DIS.N , selon la société d'analyse Nielsen.

Valeurs associées

ALPHABET-A
243,1000 USD NASDAQ -0,39%
AMAZON.COM
219,5700 USD NASDAQ -1,17%
COMCAST-A
31,4200 USD NASDAQ -0,22%
NETFLIX
1 198,9200 USD NASDAQ -0,62%
WALT DISNEY
114,480 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

Chargement...

