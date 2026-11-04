NBCUniversal et MIT Investment participent à un tour de table de 80 millions de dollars en faveur d'une société indienne spécialisée dans les micro-séries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe indien EloElo, société mère de la plateforme de micro-séries Story TV, a annoncé mercredi que le groupe américain de divertissement NBCUniversal et MIT Investment Co figuraient parmi les investisseurs ayant participé à son dernier tour de table de 80 millions (XX millions d'euros) de dollars.

* Les micro-séries constituent l'un des formats de contenu qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial , et le secteur devrait générer 14 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires mondial d'ici fin 2026, selon le cabinet d'études et de conseil Omdia

* Ce financement valorise la start-up à 500 millions (XX millions d'euros) de dollars, a indiqué une source directement informée du dossier

* Ce tour de table a été mené par Hornbill Capital et NBCUniversal, avec la participation de MIT Investment Co, Play Ventures, Kalaari Capital, Waterbridge Ventures et Griffin Gaming Partners, a précisé la société

* EloElo a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour créer de nouveaux contenus originaux, lancer ses micro-séries à l’international et investir davantage dans Dolphin AI, sa suite créative interne basée sur l’IA agentique

* EloElo a levé 130 millions (XX millions d'euros) de dollars à ce jour, ce tour de table compris, a précisé la société