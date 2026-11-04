Navitas en hausse grâce à des prévisions optimistes et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Navitas Semiconductor NVTS.O progresse de 12,2 % à 9,6 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de puces de puissance prévoit un chiffre d'affaires de 16 millions de dollars pour le quatrième trimestre , à plus ou moins 0,5 million de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 15,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d’affaires de 14 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 13,2 millions de dollars — LSEG

** Ces résultats s’expliquent par l’accélération continue des marchés de la haute puissance — directeur général

** La société fait état d’un carnet de commandes record, qui s’étend jusqu’à mi-2027, porté par les marchés des infrastructures d’IA, notamment les centres de données ainsi que les infrastructures de réseau et énergétiques

** Trois des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, trois "conserver" et un "vendre"; le cours-cible médian est de 13 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 19,9 % depuis le début de l’année