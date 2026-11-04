 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Navitas en hausse grâce à des prévisions optimistes et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:29

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Navitas Semiconductor NVTS.O progresse de 12,2 % à 9,6 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de puces de puissance prévoit un chiffre d'affaires de 16 millions de dollars pour le quatrième trimestre , à plus ou moins 0,5 million de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 15,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d’affaires de 14 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 13,2 millions de dollars — LSEG

** Ces résultats s’expliquent par l’accélération continue des marchés de la haute puissance — directeur général

** La société fait état d’un carnet de commandes record, qui s’étend jusqu’à mi-2027, porté par les marchés des infrastructures d’IA, notamment les centres de données ainsi que les infrastructures de réseau et énergétiques

** Trois des sept courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, trois "conserver" et un "vendre"; le cours-cible médian est de 13 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 19,9 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

NAVITAS SEMICOND
8,5600 USD NASDAQ +7,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
19,33 +16,52%
CAC 40
8 172,44 +1,90%
BIOPHYTIS
0,032 +24,03%
Pétrole Brent
101,65 -2,51%
SOITEC
114,6 -8,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank