Navan, entreprise spécialisée dans les technologies du voyage, vise une valorisation allant jusqu'à 6,45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Navan était évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2022 après sa levée de fonds de série G

L'entreprise prévoit de lever 960 millions de dollars en offrant 36,92 millions d'actions

Son introduction en bourse fait suite à des débuts en fanfare d'Alliance Laundry et de Phoenix Education

La société de voyages d'affaires et de notes de frais Navan a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 6,45 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, en dessous du niveau atteint lors d'un tour de financement en 2022, alors qu'elle poursuit ses projets d'introduction en bourse en dépit de la fermeture du gouvernement américain.

La société basée à Palo Alto, en Californie, prévoit de lever environ 960 millions de dollars en offrant 36,92 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 24 et 26 dollars. Ses actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "NAVN".

L'offre intervient dans un contexte de reprise de l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis, stimulée par la diminution de la volatilité du marché, qui améliore le sentiment des investisseurs après une période d'incertitude en matière de politique commerciale. Les débuts en fanfare d'Alliance Laundry

ALH.N et de Phoenix Education Partners PXED.N , jeudi, ont souligné le regain d'appétit des investisseurs pour le risque.

Cependant, la fermeture du gouvernement américain menace de ralentir la reprise, la Securities and Exchange Commission ayant suspendu l'examen des introductions en bourse et d'autres approbations réglementaires en raison de son manque de personnel.

"L'introduction en bourse intervient dans un contexte de volatilité accrue des actions en général et d'une grande faiblesse de certaines des introductions en bourse américaines de cette année", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

"Alors que le sentiment d'introduction en bourse reste positif dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que cela pèse sur la demande d'introduction en bourse à l'avenir", a ajouté Josef Schuster. "Nous pensons donc que les émetteurs doivent faire preuve de souplesse pour s'adapter à l'évolution de l'environnement de marché en proposant des conditions d'offre plus attrayantes".

Navan a été évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2022 après avoir levé 300 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série G.

Fondée en 2015 sous le nom de TripActions par Ariel Cohen et Ilan Twig, Navan s'est d'abord concentrée sur la gestion des voyages d'affaires, visant à moderniser les services traditionnellement fournis par des sociétés telles qu'American Express AXP.N et SAP Concur.

Au fil des ans, Navan s'est étendue aux paiements d'entreprise et à la gestion des dépenses, et a étendu ses tentacules à travers le monde, servant des clients internationaux tels que Zoom Communications ZM.O et Lyft

LYFT.O , selon son site web.

Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, Mizuho et Morgan Stanley figurent parmi les souscripteurs de l'offre.