Navan bondit après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse

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10 juin - ** L'action de l'agence de réservation de voyages d'affaires Navan NAVN.O bondit de plus de 18 % à 24,74 $ (XX,XX euros) en séance prolongée

** La société relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, en invoquant la demande en voyages d'affaires et la croissance de sa clientèle d'entreprises

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 907 et 913 millions de dollars (XX,XX et XX,XX millions d'euros) pour l'exercice 2027, contre des prévisions antérieures de 866 à 874 millions de dollars (XX,XX à XX,XX millions d'euros)

** La société prévoit un résultat d'exploitation annuel compris entre 76 et 80 millions de dollars (XX,XX et XX,XX millions d'euros), contre ses prévisions antérieures de 58 à 62 millions de dollars (XX,XX à XX,XX millions d'euros)

** À la clôture d'hier, NAVN affichait une hausse de 22,2 % depuis le début de l'année