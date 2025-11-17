 Aller au contenu principal
Naval Group reçoit une commande supplémentaire de la Grèce
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:29

Naval Group a signé un contrat avec la Grèce pour une commande supplémentaire d'une frégate de défense et d’intervention (FDI), a déclaré lundi le groupe français spécialisé dans la construction navale de défense.

L'accord, conclu le 14 novembre, s’inscrit dans la continuité du programme FDI HN initié en 2022, prévoyant la fourniture de trois frégates FDI et d'une en option, selon un communiqué.

Les trois premières frégates sont en construction, la première devant être livrée à la marine hellénique à la fin de l’année.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

THALES
245,0000 EUR Euronext Paris +2,34%
