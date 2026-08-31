 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Naval Group décroche un contrat de quatre frégates en Suède
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 18:28
Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe naval français équipera la Marine Royale suédoise de quatre bâtiments, avec une première livraison prévue en 2030.

Naval Group, dont Thales détient 35% de l'actionnariat, annonce la signature avec le ministère suédois de la Défense d'un contrat portant sur l'acquisition de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI), moins de quatre mois après leur sélection par la Suède.

Le contrat a été signé à Stockholm par Pierre Eric Pommellet, PDG de Naval Group, et Mikael Granholm, directeur général du FMV, l'agence suédoise d'administration du matériel des armées.

Le groupe devient ainsi un partenaire stratégique de la Marine Royale suédoise pour la modernisation de sa flotte. Deux FDI ont déjà été livrées aux marines française et hellénique, tandis que la première unité destinée à la Suède doit être livrée en 2030.

Naval Group prévoit également une coopération industrielle de long terme avec des partenaires suédois, comprenant notamment des transferts de savoir-faire et de technologie.

Valeurs associées

THALES
243,7000 EUR Euronext Paris -0,41%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,34 +1,06%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank