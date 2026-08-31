Naval Group décroche un contrat de quatre frégates en Suède

Le groupe naval français équipera la Marine Royale suédoise de quatre bâtiments, avec une première livraison prévue en 2030.

Naval Group, dont Thales détient 35% de l'actionnariat, annonce la signature avec le ministère suédois de la Défense d'un contrat portant sur l'acquisition de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI), moins de quatre mois après leur sélection par la Suède.

Le contrat a été signé à Stockholm par Pierre Eric Pommellet, PDG de Naval Group, et Mikael Granholm, directeur général du FMV, l'agence suédoise d'administration du matériel des armées.

Le groupe devient ainsi un partenaire stratégique de la Marine Royale suédoise pour la modernisation de sa flotte. Deux FDI ont déjà été livrées aux marines française et hellénique, tandis que la première unité destinée à la Suède doit être livrée en 2030.

Naval Group prévoit également une coopération industrielle de long terme avec des partenaires suédois, comprenant notamment des transferts de savoir-faire et de technologie.