NatWest-Hausse de 24% du bénéfice annuel, objectifs plus ambitieux pour 2028

par Lawrence White

NatWest NWG.L a fait état vendredi d'une hausse de 24% de son bénéfice annuel, légèrement au-dessus des attentes, et a fixé des objectifs de performance plus ambitieux alors que le groupe se développe sur le marché britannique de la gestion de patrimoine.

La banque britannique a annoncé que son bénéfice d'exploitation avant impôts s'élevait à 7,7 milliards de livres sterling (8,84 milliards d'euros) en 2025, contre 6,2 milliards il y a un an. Les analystes attendaient en moyenne 7,5 milliards de livres sterling, selon un consensus compilé par NatWest.

NatWest a également dit prévoir un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 18% en 2028, contre une prévision précédente de plus de 15% en 2027.

"Nous relevons nos ambitions et affinons notre orientation stratégique, avec de nouveaux objectifs ambitieux", a déclaré le directeur général Paul Thwaite dans un communiqué.

NatWest a annoncé plus tôt cette semaine avoir conclu un accord pour racheter l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, Evelyn Partners, pour 2,7 milliards de livres sterling. Il s'agit de la plus importante transaction de la banque depuis son sauvetage par le gouvernement au plus fort de la crise financière en 2008.

NatWest a également annoncé un rachat d'actions de 750 millions de livres sterling pour le premier semestre 2026, alors que la banque continue à restituer une partie de son excédent de capital à ses actionnaires et à l'investir dans des acquisitions et technologies.

NatWest a déclaré que ses actifs sous gestion et sous administration avaient augmenté de 20% pour atteindre 58,5 milliards de livres sterling au cours de l'année, avant même la conclusion de l'accord avec Evelyn.

(Rédigé par Lawrence White ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)