NatWest fait mieux qu'attendu en 2025 avec un bénéfice en hausse de 21%

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

La banque britannique NatWest a publié vendredi des résultats annuels meilleurs qu'attendu par le marché, avec un bénéfice net en hausse de 21% en 2025, année marquée par la vente par l'Etat de ses dernières parts, héritage de la crise financière de 2008.

"Nous avons réalisé de solides performances financières en 2025, avec une amélioration des revenus et du bilan dans l'ensemble de nos activités", a fait valoir NatWest dans un communiqué, disant avoir en outre "gagné environ un million de nouveaux clients au cours de l'année".

L'augmentation du nombre de clients est due notamment à la reprise par NatWest d'une partie de l'activité bancaire de la deuxième chaîne de supermarchés du pays Sainsbury's.

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 5,5 milliards de livres (6,3 milliards d'euros). Son produit net bancaire (ensemble de ses revenus) a progressé de 13,2% à 16,6 milliards de livres (19,1 milliards d'euros) sur la période.

Natwest indique aussi avoir augmenté l'an dernier le dividende par action de plus de 50%.

L'Etat britannique a vendu en mai ses dernières actions dans le groupe NatWest (ex-Royal Bank of Scotland, RBS) qu'il avait sauvée de la faillite en pleine crise financière, une opération devenue symbole à l'époque des excès de la finance.

Le point fort en 2025 "a été les revenus de prêts, tandis qu'un contrôle plus strict des coûts et des charges de créances douteuses plus faibles ont donné un coup de pouce supplémentaire aux bénéfices", a résumé Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Cependant pour 2026 "les perspectives de la direction semblent prudentes plutôt qu'ambitieuses, mais c'est typique de NatWest et cela laisse la porte ouverte à des améliorations au fil de l'année", a-t-il ajouté.

Les investisseurs hésitaient vendredi matin et le cours de NatWest à la Bourse de Londres, après avoir ouvert en terrain positif, évoluait en baisse de 0,9%. Il reste toutefois en hausse de 35% sur un an.

Rebaptisé NatWest en 2020, le groupe a entrepris ces dernières années une cure d'amaigrissement et un recentrage sur la banque de détail et auprès des entreprises au Royaume-Uni.

NatWest a par ailleurs annoncé lundi l'acquisition d'Evelyn Partners, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni, pour une valeur d'entreprise de 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d'euros).

La banque avait annoncé en parallèle un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres (860 millions d'euros).