NatWest annonce l'achat du gestionnaire de patrimoine Evelyn pour 2,7 milliards de livres

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

La banque britannique NatWest a annoncé lundi l'acquisition d'Evelyn Partners, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni, pour une valeur d'entreprise de 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d'euros).

Cette transaction permet de "créer la première entreprise de banque privée et de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, (...) un marché au fort potentiel de croissance", a salué le directeur général de NatWest, Paul Thwaite, dans un communiqué.

Evelyn Partners affichait 69 milliards de livres d'actifs sous gestion au 31 décembre dernier, qui viendront s'ajouter aux 59 milliards d'actifs déjà gérés par NatWest. La transaction devrait être bouclée cet été, précise le communiqué.

La banque, qui annonce en parallèle un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres (860 millions d'euros) estime que l'opération "créera une valeur substantielle pour les actionnaires", avec des réductions de coûts espérées d'environ 100 millions de livres par an.

Le titre de NatWest à la Bourse de Londres plongeait pourtant de plus de 4% lundi matin. Mais son action reste en hausse de plus de 40% sur un an.

NatWest, qui publiera vendredi ses résultats annuels pour 2025, avait vu son bénéfice net bondir de plus de 36% au troisième trimestre, à 1,6 milliard de livres (1,8 milliard d'euros), des résultats meilleurs qu'attendus portés notamment par une augmentation des prêts.

NatWest (ex-Royal Bank of Scotland), nationalisée à grands frais par le gouvernement pendant la crise financière de 2008, avait tourné au deuxième trimestre la page de cet épisode avec la vente par l'exécutif en mai de ses dernières parts.