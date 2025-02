Natixis Wealth Management va racheter Dorval Asset Management

(AOF) - Natixis Wealth Management a annoncé le projet d’acquisition de Dorval Asset Management, société de gestion spécialisée en stratégies flexibles, actions européennes et gestion diversifiée internationale. Natixis Investment Managers céderait sa participation dans Dorval Asset Management à Natixis Wealth Management, dont Dorval Asset Management deviendrait une filiale. Ce projet de cession s’accompagnerait de l’ouverture du capital de Dorval Asset Management à ses salariés.

"Ce rachat permettrait à Natixis Wealth Management de renforcer ses capacités de gestion, notamment en gestion collective et sous mandat, et à Dorval Asset Management, qui gère actuellement 1,1 milliard d'actifs, de diversifier son offre et de développer sa clientèle", explique l'acquéreur.

Natixis WM précise que la clôture de l'acquisition interviendrait au cours du 1er semestre 2025, "sous réserve de l'aboutissement des procédures sociales applicables et de l'obtention de l'accord des autorités réglementaires compétentes".

Frédéric Ponchon, directeur général délégué depuis octobre 2024, est nommé directeur général de Dorval Asset Management en remplacement de Jean-François Baralon, directeur général depuis 2019 et qui "a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles".

La scission de Natixis IM et Dorval AM faisait l'objet de rumeurs depuis septembre 2023.